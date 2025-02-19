На месте СИЗО «Кресты» хотят построить концертную площадку и Музей добра и зла

В Санкт-Петербурге планируется преобразование знаменитого СИЗО «Кресты» в концертно-музейный комплекс. Как сообщает Mash на Мойке, потенциальным новым владельцем здания является Евгений Финкельштейн, руководитель корпорации PMI.

Аукцион на это историческое сооружение, ранее использовавшееся как СИЗО, состоится в пятницу с начальной ценой 1,1 миллиарда рублей. Финкельштейн собирается участвовать в торгах — его компания специализируется на организации концертов, а в 2021 году его состояние оценивалось в 2,59 миллиарда рублей. В случае успешной покупки он планирует создать на этом месте кластер для концертов и выставок.

Финкельштейн не опроверг информацию о своих намерениях, но и не предоставил дополнительных деталей. Он лишь отметил, что хочет открыть музей добра и зла на территории «Крестов».

Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге — это 3,9 гектара земли и здания общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров, часть из которых является объектами культурного наследия. Цена составляет 25,5 тысячи рублей за квадратный метр. В разные годы в этом СИЗО сидели поэт Иосиф Бродский, писатель Лев Гумилев, революционеры Анатолий Луначарский, Лев Троцкий и другие. Также на территории бывшего СИЗО находится храм святого князя Александра Невского, который не подлежит продаже и продолжает проводить службы каждую субботу.