Без кота и жизнь не та: В России нашли новый подход к перевоспитанию арестантов

Арестантам в тюрьмах могут позволить заводить котов. Предполагается, что братья наши меньшие помогут заключённым стать добрее и эмпатичнее. Об инициативе рассказал Mash.

По данным телеграм-канала, эксперимент уже идёт: котиков подселили в исправительные колонии Екатеринбурга и Омска — администрация одобрила. Автор инициативы депутат Георгий Арапов убеждён, что усатые питомцы положительно влияют на психологическое состояние заключённого, снижая у него уровень агрессии, а также способствуя развитию коммуникативных навыков и эмпатии, которых лишает тюрьма. Если идея сработает, то в перспективе можно рассчитывать на снижение вероятности рецидивов. Согласно нынешней статистике, порядка 44% из отбывших срок вновь идут на преступления.

Авторы предложения отталкивались от опыта Израиля — там подселение пушистых к арестантам практикуют давно, метод прижился и работает. А ещё эта идея позволит найти дом для бездомных котиков. Предложение уже направили в Министерство юстиции России.