«Стоит кресло и открыты двери»: Лавров напомнил Грузии о формате «три плюс три»
Лавров: Для Грузии «стоит кресло» и открыты двери в формате «три плюс три»
Для Грузии открыты двери в формате политического взаимодействия «три плюс три». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«С самого начала все согласились, что у нас именно формат «три плюс три» и что мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии, но что кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания этого формата. Мы подтвердили грузинской стороне, что двери открыты, кресло стоит», — заявил Лавров.
Формат «три плюс три» (3+3) — это консультативный формат сотрудничества, объединяющий три государства Южного Кавказа (Армению, Азербайджан и Грузию) и трёх влиятельных соседей (Россию, Турцию и Иран).
Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает невозможным восстановление дипломатических отношений с Россией. Причиной тому стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. При этом позиция Тбилиси будет довольно прагматичной в отношениях с Москвой.
Life.ru