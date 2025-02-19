«Стоит кресло и открыты двери»: Лавров напомнил Грузии о формате «три плюс три»

«С самого начала все согласились, что у нас именно формат «три плюс три» и что мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии, но что кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания этого формата. Мы подтвердили грузинской стороне, что двери открыты, кресло стоит», — заявил Лавров.