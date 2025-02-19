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19 февраля, 11:13

«Стоит кресло и открыты двери»: Лавров напомнил Грузии о формате «три плюс три»

Лавров: Для Грузии «стоит кресло» и открыты двери в формате «три плюс три»

Для Грузии открыты двери в формате политического взаимодействия «три плюс три». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«С самого начала все согласились, что у нас именно формат «три плюс три» и что мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии, но что кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания этого формата. Мы подтвердили грузинской стороне, что двери открыты, кресло стоит», — заявил Лавров.

Формат «три плюс три» (3+3) — это консультативный формат сотрудничества, объединяющий три государства Южного Кавказа (Армению, Азербайджан и Грузию) и трёх влиятельных соседей (Россию, Турцию и Иран).

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Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает невозможным восстановление дипломатических отношений с Россией. Причиной тому стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. При этом позиция Тбилиси будет довольно прагматичной в отношениях с Москвой.

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Life.ru

Николай Рюмин
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