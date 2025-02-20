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Регион
20 февраля, 10:03

В МО РФ подтвердили уничтожение МиГ-29 ВСУ

В Минобороны России подтвердили уничтожение украинского МиГ-29 средствами ПВО. Также были сбиты 4 управляемые авиационные бомбы Hammer, 5 снарядов РСЗО HIMARS и 112 БПЛА, говорится в сводке пресс-службы военного ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, 4 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в публикации.

За секунду до: Появилось видео «охоты» российской ракеты за украинским МиГ-29
За секунду до: Появилось видео «охоты» российской ракеты за украинским МиГ-29

Напомним, что информация об уничтожении украинского МиГ-29 появилась сегодня утром. Писали, что вражеский самолёт был сбит ракетой комплекса С-400 в небе Днепропетровской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

Юрий Лысенко
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