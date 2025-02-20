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iPhone 16e: цены, характеристики, отличия от iPhone 16

Apple представила iPhone 16e. Каким получился новый iPhone 16e, дата выхода в России, характеристики нового смартфона, чем девайс отличается от предшественников Apple — в материале Life.ru

20 февраля, 11:25
iPhone 16e был представлен 19 февраля. Обложка © apple

iPhone 16e был представлен 19 февраля. Обложка © apple

Apple анонсировала iPhone 16e — новый смартфон, который заменит iPhone SE 4. Новое устройство можно считать «младшим братом» флагманской линейки, выпущенной техногигантом прошлой осенью. Он не менее мощный и обладает рядом интересных характеристик и отличий от iPhone 16, о которых мы расскажем далее.

Дата выхода

Компания Apple уже объявила и дату выхода новенького смартфона. Предзаказ гаджета откроется уже завтра, 21 февраля, а в продажу iPhone 16e поступит через неделю — 28 февраля.

Предзаказ в России

Новый iPhone 16e появится и на российском рынке. Фото © apple

Новый iPhone 16e появится и на российском рынке. Фото © apple

Хотя Apple официально прекратила поставки своих устройств в нашу страну, ретейлеры всё же находят способы оперативно доставлять смартфоны на российский рынок. Многие онлайн-площадки уже запустили предзаказ новинки. Судя по информации на их сайте, доставка ожидается не раньше середины апреля.

Цены

О ценах на новинку тоже уже известно. В США за iPhone 16e в минимальной комплектации (8/128 ГБ) придётся отдать $599 (около 55 тыс. рублей), а за модель с объёмом памяти в два раза больше — уже $699 (примерно 63 тыс. рублей). Есть ещё и версия на 512 ГБ, она стоит $899 (около 80 тыс. рублей). В России iPhone 16e на 128 ГБ оценивают в 80 тыс. рублей, на 256 ГБ — в 90 тыс. рублей, на 512 ГБ — в 120 тыс.

Характеристики

Далее давайте рассмотрим более подробно характеристики iPhone 16e и сравним с его «старшим братом» — iPhone 16. Есть ли какие-то существенные различия и стоит ли переплачивать?

Размеры

Новинка iPhone 16e весит всего 167 г и имеет довольно компактные размеры 146,7 × 71,5 × 7,8 мм.

Цвета

Цветов iPhone 16e в этот раз завезли маловато, всего два — чёрный и белый.

Производительность

В новинку встроен мощный процессор. Фото © apple

В новинку встроен мощный процессор. Фото © apple

Внутри iPhone 16e мощный процессор Apple A18, который обеспечивает быструю и плавную производительность с поддержкой Apple Intelligence. Смартфон оснащён 6,1-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц.

Как уже было сказано ранее, iPhone 16e предлагает три варианта встроенной памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, что позволяет выбрать модель в зависимости от ваших потребностей. Оперативная же память составляет 8 ГБ.

Что касается зарядки, то iPhone 16e поддерживает как проводную через USB-C (пришедший на смену Lightning), так и беспроводную зарядку.

Камера iPhone 16e

На iPhone 16e будут две камеры. Фото © apple

На iPhone 16e будут две камеры. Фото © apple

Камеры на iPhone 16e всего две — фронтальная и основная. Однако в Apple позиционируют последнюю как систему 2 в 1, которая включает 48-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.6 и встроенный двукратный телеобъектив. Фронтальная камера TrueDepth на 12 Мп теперь с автофокусом.

Отличия iPhone 16e от iPhone 16

На самом деле отличий не так уж и много. У предстоящего девайса меньший выбор цветов — два против пяти, чуть меньше габариты и вес, а также яркость экрана 800 нит против 2000 у iPhone 16. Ещё в новом смартфоне Apple отсутствует Camera Button — сенсорная панель на правом торце, которая есть у остальных моделей осенней линейки.

Батарея немного меньше, однако заявленная автономность стала выше — до 26 часов против 22 при воспроизведении видео.

А ещё у 16e корпус от iPhone 14 и на экране имеется «чёлка».

Последние новости

В сентябре 2025 года должна состояться премьера iPhone 17 и iPhone 17 Pro, которые получат значительные изменения в дизайне и новые революционные функции. Также планируется представить новую супертонкую версию под названием iPhone 17 Air, обещающую стать настоящим хитом среди смартфонов.

Компания Apple презентовала бюджетный смартфон iPhone 16e
Компания Apple презентовала бюджетный смартфон iPhone 16e
Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев
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