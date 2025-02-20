iPhone 16e: цены, характеристики, отличия от iPhone 16 Apple представила iPhone 16e. Каким получился новый iPhone 16e, дата выхода в России, характеристики нового смартфона, чем девайс отличается от предшественников Apple — в материале Life.ru 20 февраля, 11:25 iPhone 16e был представлен 19 февраля. Обложка © apple

Apple анонсировала iPhone 16e — новый смартфон, который заменит iPhone SE 4. Новое устройство можно считать «младшим братом» флагманской линейки, выпущенной техногигантом прошлой осенью. Он не менее мощный и обладает рядом интересных характеристик и отличий от iPhone 16, о которых мы расскажем далее.

Дата выхода

Компания Apple уже объявила и дату выхода новенького смартфона. Предзаказ гаджета откроется уже завтра, 21 февраля, а в продажу iPhone 16e поступит через неделю — 28 февраля.

Предзаказ в России

Новый iPhone 16e появится и на российском рынке. Фото © apple

Хотя Apple официально прекратила поставки своих устройств в нашу страну, ретейлеры всё же находят способы оперативно доставлять смартфоны на российский рынок. Многие онлайн-площадки уже запустили предзаказ новинки. Судя по информации на их сайте, доставка ожидается не раньше середины апреля.

Цены

О ценах на новинку тоже уже известно. В США за iPhone 16e в минимальной комплектации (8/128 ГБ) придётся отдать $599 (около 55 тыс. рублей), а за модель с объёмом памяти в два раза больше — уже $699 (примерно 63 тыс. рублей). Есть ещё и версия на 512 ГБ, она стоит $899 (около 80 тыс. рублей). В России iPhone 16e на 128 ГБ оценивают в 80 тыс. рублей, на 256 ГБ — в 90 тыс. рублей, на 512 ГБ — в 120 тыс.

Характеристики

Далее давайте рассмотрим более подробно характеристики iPhone 16e и сравним с его «старшим братом» — iPhone 16. Есть ли какие-то существенные различия и стоит ли переплачивать?

Размеры

Новинка iPhone 16e весит всего 167 г и имеет довольно компактные размеры 146,7 × 71,5 × 7,8 мм.

Цвета

Цветов iPhone 16e в этот раз завезли маловато, всего два — чёрный и белый.

Производительность

В новинку встроен мощный процессор. Фото © apple

Внутри iPhone 16e мощный процессор Apple A18, который обеспечивает быструю и плавную производительность с поддержкой Apple Intelligence. Смартфон оснащён 6,1-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц.

Как уже было сказано ранее, iPhone 16e предлагает три варианта встроенной памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, что позволяет выбрать модель в зависимости от ваших потребностей. Оперативная же память составляет 8 ГБ.

Что касается зарядки, то iPhone 16e поддерживает как проводную через USB-C (пришедший на смену Lightning), так и беспроводную зарядку.

Камера iPhone 16e

На iPhone 16e будут две камеры. Фото © apple

Камеры на iPhone 16e всего две — фронтальная и основная. Однако в Apple позиционируют последнюю как систему 2 в 1, которая включает 48-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.6 и встроенный двукратный телеобъектив. Фронтальная камера TrueDepth на 12 Мп теперь с автофокусом.

Отличия iPhone 16e от iPhone 16

На самом деле отличий не так уж и много. У предстоящего девайса меньший выбор цветов — два против пяти, чуть меньше габариты и вес, а также яркость экрана 800 нит против 2000 у iPhone 16. Ещё в новом смартфоне Apple отсутствует Camera Button — сенсорная панель на правом торце, которая есть у остальных моделей осенней линейки.

Батарея немного меньше, однако заявленная автономность стала выше — до 26 часов против 22 при воспроизведении видео.

А ещё у 16e корпус от iPhone 14 и на экране имеется «чёлка».

Последние новости

В сентябре 2025 года должна состояться премьера iPhone 17 и iPhone 17 Pro, которые получат значительные изменения в дизайне и новые революционные функции. Также планируется представить новую супертонкую версию под названием iPhone 17 Air, обещающую стать настоящим хитом среди смартфонов.

Авторы Андрей Ананьев