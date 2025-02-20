«Проявили мужество»: Пилоты предотвратили крушение неуправляемого вертолёта на Ставрополье

Пилоты Национальной службы санитарной авиации (НССА) «Ростеха» смогли предотвратить крушение вертолёта в Ставропольском крае. В момент аварийной посадки неуправляемый борт получил лишь незначительные повреждения, заявили в Госкорпорации «Ростех».

«Пилоты НССА смогли предотвратить крушение санитарного вертолёта в Ставропольском крае. В ходе полёта они столкнулись с технической проблемой, сделавший машину практически неуправляемой. Пилоты проявили настоящие мужество и профессионализм, смогли посадить машину. Вертолёт получил повреждения, однако тяжёлых последствий удалось избежать», — говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, на борту в этот момент находилось два медика и два пилота. На место происшествия сразу же приехали бригады скорой помощи и начали работать с экипажем и пассажирами. Благодаря профессионализму пилотов, никто не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены.