Захарян отдал голевую передачу в третьем матче за «Реал Сосьедад» в 2025 году

Испанский «Реал Сосьедад» разгромил датский «Мидтьюлланн» со счётом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «Реале Арена».

Голы за испанцев забили Брайс Мендес, Лука Сучич (дважды), Микель Оярсабаль с пенальти и Орри Оускарссон. У датчан отличились Адам Букса с пенальти и Дарио Осорио.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 83-й минуте и ассистировал Оускарссону в момент пятого гола. По сумме двух матчей «Реал Сосьедад» выиграл 7:3 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.