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Регион
21 февраля, 01:29

Актёр Дмитрий Певцов возвращается в «Ленком» по приглашению худрука Панкова

Актёр Дмитрий Певцов возвращается в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» по приглашению художественного руководителя Владимира Панкова. Эту информацию опубликовал сам актёр в Telegram-канале.

«Сначала я вернусь в спектакль «Юнона и Авось», затем приму участие в новых театральных проектах худрука. Огромное спасибо Владимиру Панкову, ему низкий поклон», — отметил Певцов и добавил, что театр для него родной.

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Как сообщал Life.ru, в январе Дмитрий Певцов, который также является депутатом Госдумы, заявил о том, что Московский театр «Ленком Марка Захарова» проигнорировал творческое наследие художественного руководителя. После Певцов, который работал в «Ленкоме» на протяжении 33 лет, покинул театр.

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VK / Дмитрий Певцов

Лия Мурадьян
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