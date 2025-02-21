Актёр Дмитрий Певцов возвращается в «Ленком» по приглашению худрука Панкова

Актёр Дмитрий Певцов возвращается в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» по приглашению художественного руководителя Владимира Панкова. Эту информацию опубликовал сам актёр в Telegram-канале.

«Сначала я вернусь в спектакль «Юнона и Авось», затем приму участие в новых театральных проектах худрука. Огромное спасибо Владимиру Панкову, ему низкий поклон», — отметил Певцов и добавил, что театр для него родной.