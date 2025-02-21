Огненный апокалипсис: Суперкомпьютер рассчитал дату, когда Солнце сожжёт всё живое на Земле

Учёные из Университета Бристоля с помощью своего суперкомпьютера выявили факторы, которые могут в перспективе сделать нашу планету практически непригодной для жизни. Млекопитающие и люди научились справляться с морозами, но вот в жару они до сих пор ищут прохладное место, чтобы скрыться от палящего Солнца.

Согласно исследованию, опубликованному в Nature Geoscience, жизнь на Земле останется лишь воспоминанием из прошлого, ведь она станет полностью непригодной для жизни из-за экстремальных температур, спровоцированных высокой активностью вулканов и формированием суперконтинента Пангея Ультима. До апокалипсиса осталось подождать каких-то 250 миллионов лет.

Из-за слияния нескольких континентов сформируется суперконтинент, где будет чрезвычайно сухо и жарко, а температура будет почти как в Турции летом (40-70°C). Ситуация станет ещё хуже вкупе с увеличением солнечной активности и повышением выбросов CO₂ вулканами, из-за чего усилится парниковый эффект. В результате такой комбинации окружающая среда станет непригодна для живых организмов.

По прогнозам учёных, после слияния континентов лишь 8-16% территории планеты останутся пригодными для жизни.