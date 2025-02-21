Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку

О назначении Пинчука на пост командующего Черноморским флотом стало известно в 2024 году. Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. С 2016 по 2021 год командовал Каспийской флотилией ВМФ РФ, после занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморским флотом.