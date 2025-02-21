Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано: «Присвоить воинские звания <…> адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу».
О назначении Пинчука на пост командующего Черноморским флотом стало известно в 2024 году. Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. С 2016 по 2021 год командовал Каспийской флотилией ВМФ РФ, после занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморским флотом.
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ТАСС / Сергей Мальгавко