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21 февраля, 10:09

Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано: «Присвоить воинские звания <…> адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу».

О назначении Пинчука на пост командующего Черноморским флотом стало известно в 2024 году. Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. С 2016 по 2021 год командовал Каспийской флотилией ВМФ РФ, после занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморским флотом.

Адмирал объяснил, почему Пинчук справится с командованием Черноморским флотом
Адмирал объяснил, почему Пинчук справится с командованием Черноморским флотом
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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Фещенко
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