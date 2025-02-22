Месть подаётся холодной: Почему США добьют Зеленского и что после этого будет Глава киевского режима Владимир Зеленский стал сильно раздражать Вашингтон и лично Дональда Трампа. Какие на это есть причины и в чём на самом деле интерес США — в материале Life.ru. 21 февраля, 21:15 Глава киевского режима Зеленский впал в немилость к Трампу и его команде. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, saicle, © ТАСС / TETIANA DZHAFAROVA

Резко повысившийся градус публичной риторики президента США Дональда Трампа в отношении руководства Украины и лично Владимира Зеленского дал повод говорить наблюдателям о сильнейшем конфликте и расколе в западном истеблишменте из-за продолжения поддержки киевского режима и целесообразности противостояния с Россией.

Однако при более внимательном анализе выясняется, что источник конфликта Трампа с Зеленским кроется в личном раздражении президента США и участии Киева в провокационной кампании против нынешнего американского лидера. Лайф разбирался с тем, почему Зеленский вызывает такое отторжение у Трампа и республиканцев и чем это может обернуться для политического класса Украины.

Посредственный комедиант

Дональд Трамп, как известно, исповедует так называемый трансакционный подход к переговорам и международному общению. Суть его заключается в коммерческой ориентированности, принципе «реальной политики», исключении эмоционального и ценностно окрашенного отношения, следовании бизнес-логике.

Следует отметить, что в рамках своего первого срока Трамп изначально вовсе и не имел каких-то предубеждений в отношении Зеленского: для него он скорее оставался какой-то пусть и экзотической фигурой, но тем не менее находящейся под зонтиком американского геополитического влияния. Хотя Зеленский пришёл к власти на волне недовольства и усталости украинцев от Петра Порошенко* и всей развязанной после Майдана 2014 года вакханалии беззакония и вялотекущего внутреннего гражданского конфликта. Однако Зеленский, в силу генезиса Майдана в рамках администрации Барака Обамы и прямого участия Байдена (ещё в статусе вице-президента) в освоении выделенных Киеву средств в 2014–2016 годах, стал ориентироваться на Демократическую партию США.

Джо Байден со своими сыном Хантером. Фото © ТАСС / EVAN VUCCI

И вот тут-то возникает сын Джо Байдена Хантер, и вся скандальная история с его членством в совете директоров украинского энергетического холдинга Burisma. У Хантера не было никакого предварительного опыта в сфере добычи углеводородов, никогда он ранее не имел и опыта руководства крупным юридическим подразделением в подобном бизнесе. Единственный актив, который был в распоряжении Хантера, — его отцом был действующий на тот момент вице-президент США и куратор Украины Джо Байден. За несколько лет как бы «работы» на Burisma Хантер получил более 2 миллионов долларов, а Джо Байден настолько плотно погрузился в вопросы лоббизма интересов компании, что выкрутил руки Порошенко* и добился отставки генпрокурора Украины Виктора Шокина, посмевшего начать расследование против компании.

Собственно, с просьбы к Зеленскому расследовать коррупционную составляющую делишек семьи Байден на Украине и начались крупные проблемы Трампа. Ещё в начале 2019 года он попросил президента Украины расследовать эти связи, но каких-то серьёзных подвижек Банковая предпринимать не стала. Зато содержание разговора утекло в прессу, и демократы начали процедуру импичмента Трампа. Очевидно, что эти утечки не могли бы появиться без участия команды Зеленского — и Трамп этого явно не забыл.

Битая ставка

Украинский лидер серьёзно просчитался, совершил крупную политическую ошибку, сделав ставку только и исключительно на Демпартию США. Мало того, он фактически прямо участвовал в агитации за демократов, в частности посещая оружейные заводы (к примеру, в Скрентоне, штат Пенсильвания, где родился Джо Байден). И тот же Илон Маск это Зеленскому припомнил уже после начала нынешнего раунда обострения со стороны Трампа.

Команда Офиса президента Украины постоянно генерировала какие-то полуоскорбительные инфоповоды в отношении кандидатуры Дональда Трампа ещё на стадии выборов в США, то намекая на несостоятельность его плана мирных переговоров, то откровенно его высмеивая.

В принципе, учитывая, сколько средств было вкачано в Украину через тот же USAID, не говоря уже о военных пакетах помощи со стороны США, неудивительно, что Зеленский делал всё, чтобы понравиться демократам. Но ставка не сыграла, и Зеленский испортил именно личные отношения с Трампом.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Chesnot

Смена марионеток

Необходимо понимать, что Трампа раздражает лично Зеленский, это на самом деле значимый фактор. Тут нет какого-то подыгрывания России или «пророссийской позиции», это всё очередное мифотворчество либеральных мейнстримных СМИ. Трамп просто даёт понять агентуре влияния США в Европе и на Украине, что конкретно и лично Зеленский становится нерукопожатным, так как позволил себе лично оскорблять президента США.

У Соединённых Штатов, разведывательного сообщества и военного аппарата имеется огромное поле возможностей для смещения Зеленского, недаром влиятельная и близкая к окружению Трампа газета New York Post опубликовала материал, в котором источники из окружения президента США настоятельно советуют Зеленскому покинуть Украину и отправиться на проживание во Францию.

Исповедуя «трансакционный» подход к ведению международных дел, команда Трампа просто поставит на место Зеленского более понятного и удобного им руководителя. Цель при этом остаётся всё той же — во-первых, тотальная приватизация и перевод остающихся на Украине минеральных ресурсов под американский протекторат (в первую очередь речь идёт о редкоземельных металлах, критически важных для современной полупроводниковой индустрии и производства батарей и солнечных панелей).

А во-вторых, замирение на Украине и фиксация статус-кво с тем или иным признанием зоны интересов и влияния России высвобождает ресурсы Запада и США для противостояния другим, более экзистенциальным, угрозам (в частности, растущей мощи Китая). В таком раскладе роль и участь Зеленского незавидны — мало того, что он просто лишнее звено в новой конфигурации, так ещё и персонально Трамп его не переносит на личном уровне.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Илья Ухов