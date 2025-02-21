Строительство определило приоритеты: модернизация ЖКХ, обновление дорог и общественного транспорта

На первом заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Инфраструктура для жизни», которое прошло под председательством главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, определились с приоритетами на ближайший период. Бизнесу и власти предстоит совместно решить такие важные задачи, как модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обновление дорог и общественного транспорта, а также сокращение инвестиционно-строительного цикла.

В заседании приняли участие зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин, помощник Президента России и секретарь комиссии Госсовета Алексей Дюмин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также представители профильных министерств, ведомств и профессиональных объединений. Так, от алюминиевой отрасли в состав комиссии вошел Евгений Васильев, включенный по предложению Алюминиевой Ассоциации.

Председатель комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов представил результаты работы предыдущей комиссии, занимающейся вопросами строительства, ЖКХ и городской среды, а также сообщил о создании нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В своем выступлении он акцентировал внимание на ипотечном кредитовании и поиске новых инструментов для стимулирования спроса на жилье. Одним из предложенных решений стало пересмотр условий возврата имущественного налогового вычета.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что для того, чтобы в 2036 году треть всего жилищного фонда в России была новой, необходимо построить около 663 миллионов квадратных метров жилья, что составляет не менее 100 миллионов квадратных метров в год. Он также выделил важные задачи, такие как модернизация жилищно-коммунального хозяйства, обновление дорог и общественного транспорта, а также сокращение инвестиционно-строительного цикла. Упрощение градостроительных процедур должно быть обеспечено введением понятия «мастер-план», работа над поправками к которому находится на завершающей стадии.