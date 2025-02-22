В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
Аэропорты Казани и Нижнекамска продолжают работу в штатном режиме. Ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 09:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — рассказал он.
Ранее Life.ru сообщал о введении в аэропортах Казани и Нижнекамска временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.
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