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22 февраля, 06:20

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска продолжают работу в штатном режиме. Ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 09:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — рассказал он.

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Ранее Life.ru сообщал о введении в аэропортах Казани и Нижнекамска временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

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Shuttersstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Владимир Озеров
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