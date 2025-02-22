В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения

Аэропорты Казани и Нижнекамска продолжают работу в штатном режиме. Ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 09:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — рассказал он.