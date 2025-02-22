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Регион
22 февраля, 19:33

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

С 20:00 до 20:45 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

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А в ночь на 22 февраля силы ПВО вступали в работу в двух регионах России. Украинские беспилотники были уничтожены в Ростовской и Воронежской областях.

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Артём Гапоненко
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