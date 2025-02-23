Боец Седой рассказал, как устроенная ВСУ засада превратилась в ад для противника

Боец с позывным Седой 40 минут отбивался гранатами от ВСУшников, попав в засаду со своими сослуживцами. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» прошёл несколько горячих точек и в 2022 году присоединился к военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Боевой опыт Исы Исаева оказался очень востребован и не раз спасал жизнь его боевых товарищей, пишет SHOT.

Боец с позывным Седой поделился историей, как, попав в засаду врага под селом Орехово, принял командование на себя. Видео © SHOT

Исаев поделился историей, как, попав в засаду врага под селом Орехово, принял командование на себя. Вместе с сослуживцами он вёз боеприпасы и продукты на позиции, когда их настиг противник. Исаев смог грамотно организовать оборону, отбивался гранатами.

«Мы попали в засаду, около 40 человек. Я дал сразу команду водителю свернуть в любую лесополосу. Выскочили из машины, я дал команду занять оборону. Открыли огонь. Я всегда носил с собой побольше гранат. Больше помогло, что мы гранатами их закидали», — рассказал Седой.

Он передал миномётчикам координаты, противник был разбит. За героизм и спасение бойцов Исаев получил орден Мужества.