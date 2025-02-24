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24 февраля, 07:56

Отсидевший за взяточничество экс-министр Улюкаев попросил снять с него судимость

Экс-министр Алексей Улюкаев попросил суд снять судимость

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывший наказание за взяточничество, попросил суд о снятии судимости. Об этом проинформировали в Никулинском районном суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство Улюкаева А.В. о снятии судимости», — приводит сообщение РИА «Новости».

Рассмотрение назначено на 10 марта.

Суд может снять судимость, если осуждённый вел себя безупречно и погасил вред. Впоследствии человек считается несудимым и на него не накладываются никакие ограничения, в том числе запрет работать в сфере образования, на государственной службе, в адвокатуре, запрет покупать оружие, оформлять опеку или усыновлять детей.

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Напомним, что в 2018 году бывшего главу Минэкономразвития (2013-2016) приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку. На свободу Улюкаев вышел 12 мая 2022 года, когда вступило в силу решение о его условно-досрочном освобождении. Экс-министр считал себя жертвой провокации.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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