Отсидевший за взяточничество экс-министр Улюкаев попросил снять с него судимость

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывший наказание за взяточничество, попросил суд о снятии судимости. Об этом проинформировали в Никулинском районном суде Москвы.

Суд может снять судимость, если осуждённый вел себя безупречно и погасил вред. Впоследствии человек считается несудимым и на него не накладываются никакие ограничения, в том числе запрет работать в сфере образования, на государственной службе, в адвокатуре, запрет покупать оружие, оформлять опеку или усыновлять детей.