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Регион
24 февраля, 10:21

Бывшая жена Кержакова заявила, что он перевёл ей 1 рубль алиментов

Александр Кержаков. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Александр Кержаков. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Знаменитый футболист Александр Кержаков разошёлся с бывшей супругой Миланой Тюльпановой несколько лет назад, но споры по алиментам идут до сих пор. Недавно нападающий оправил на содержание сына всего один рубль, заявила женщина.

Кержаков должен платить 1/6 часть своего дохода, однако, по словам Миланы, платит гораздо меньше. Она рассказала, что алименты взыскиваются с экс-супруга в размере 11 тысяч рублей в месяц.

«Я неплохо зарабатываю сама, мне помогает мой молодой человек. Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать. Мне это просто не надо. Не могу сказать, что он не платит алименты, потому что…» — высказалась Милана, показав транзакцию в один рубль.

Милану Тюльпанову экстренно госпитализировали со съёмок из-за лопнувшего импланта
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Кержаков и Тюльпанова поженились в 2015 году, а спустя два года у них родился сын Артемий. Осенью 2018 года пара приняла решение развестись и начала громкие споры, с кем будет проживать их ребёнок. Футболист обвинил жену в употреблении наркотиков и не отдавал ей сына. В 2019 году суд развёл супругов.

Николай Рюмин
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