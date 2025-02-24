Бывшая жена Кержакова заявила, что он перевёл ей 1 рубль алиментов

Знаменитый футболист Александр Кержаков разошёлся с бывшей супругой Миланой Тюльпановой несколько лет назад, но споры по алиментам идут до сих пор. Недавно нападающий оправил на содержание сына всего один рубль, заявила женщина.

Кержаков должен платить 1/6 часть своего дохода, однако, по словам Миланы, платит гораздо меньше. Она рассказала, что алименты взыскиваются с экс-супруга в размере 11 тысяч рублей в месяц.

«Я неплохо зарабатываю сама, мне помогает мой молодой человек. Я не нуждаюсь в деньгах, поэтому не вижу смысла что-то требовать и доказывать. Мне это просто не надо. Не могу сказать, что он не платит алименты, потому что…» — высказалась Милана, показав транзакцию в один рубль.