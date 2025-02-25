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Регион
25 февраля, 10:07

В Грузии рассказали об «историческом решении» по антироссийским санкциям

Премьер Кобахидзе: Отказ Грузии от ввода санкций против РФ является историческим

В 2022 году Грузия приняла историческое решение, когда отказалась вводить антироссийские санкции. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Это было историческим решением и заявлением, которое озвучил [экс-премьер Грузии] Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — указал политик в беседе с журналистами.

Кобахидзе дополнил, что это решение по санкциям было принципиальным. По его словам, Грузию ожидал экономический коллапс в случае присоединения к ограничениям Запада.

Папуашвили: Запад уговаривал Грузию присоединиться к санкциям против РФ
Папуашвили: Запад уговаривал Грузию присоединиться к санкциям против РФ

Напомним, ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявлял, что бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получал от высокопоставленного представителя Запада предложение начать войну с РФ. Экс-премьера попросили отвлечь ВС РФ хотя бы на несколько дней, чтобы потом активизировать партизанскую деятельность.

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Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Дарья Нарыкова
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