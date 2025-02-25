В Грузии рассказали об «историческом решении» по антироссийским санкциям

В 2022 году Грузия приняла историческое решение, когда отказалась вводить антироссийские санкции. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Это было историческим решением и заявлением, которое озвучил [экс-премьер Грузии] Ираклий Гарибашвили. Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — указал политик в беседе с журналистами.