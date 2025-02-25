KIA начала искать сотрудников для офиса в России
Компания Kia Russia & CIS начала поиск сотрудников для офиса в России
Компания «Kia Russia & CIS» начала искать сотрудников в своё офис в России. Открыты позиции «Технический консультант» и «Специалист по маркетингу дилеров» на известной рекрутинговой площадке. В тексте вакансии говорится, что работать предстоит на Валовой улице, 26 возле станции метро «Павелецкая» в Москве.
Специалисту по маркетингу нужно будет регулировать работу дилерской сети, контролировать реализацию совместных программ, и в совершенстве владеть английским. Текст позиции также составлен на английском.
«Появление вакансий, а особенно специалиста в дилерском маркетинге, однозначно говорит, что KIA рассматривает возможность возвращения на российский рынок», — отмечает экс-президент Российской ассоциации автодилеров Олег Моисеев.
Эксперт пояснил, что не стоит ожидать возвращения бренда в ближайшее время. Возможно, компания просто готовится и изучает рынок. Если вернётся Kia, то стоит ждать Hyundai, так как это один концерн. Большая часть сотрудников бренда сохранена в рамках ООО «АГР» (бывший ООО «Фольксваген Груп Рус»).
Недавно Life.ru рассказывал, какие бренды стоит ждать в России в ближайшее время, а кто никогда не вернётся. В списке автоконцерны, заведения общепита, модные дома и гиганты рынка электроники и техники. Проблема в том, что рынок уже заполнили отечественные аналоги.
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