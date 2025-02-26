Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе» открылась в РАНХиГС

Документальная фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», посвящённая процессу освобождения и восстановлению европейских стран, была открыта в Президентской академии (РАНХиГС). Экспозиция приурочена к 80-летию освобождения советскими войсками советских территорий от немецко-фашистских оккупантов.

«Мы очень тщательно выбирали фотографии для выставки, ведь многое со временем забывается, а некоторые вещи, конечно, нужно помнить. Эти архивы, которые хранили в «Россия сегодня», показывают восстановление Европы. Очень важно переосмыслить нашу историю и, самое главное, не забывать о том, сколько Советский Союз, сколько русских людей сделали для европейских стран. Глядя на эти фотографии, вы читаете историю», — рассказал заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко.

Ректор президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул важность знания новыми поколениями событий Великой Отечественной войны и осознания той цены, которую заплатила страна за Великую Победу. При этом первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев сообщил, что в настоящее время история Второй мировой войны всё чаще становится объектом политических манипуляций и искажений, что делает фотовыставку «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы» особенно актуальной.