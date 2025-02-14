В Кемерове открылась выставка в честь подразделения «Альфа» КГБ СССР

В Кемеровском президентском кадетском училище 14 февраля прошло торжественное мероприятие под названием «Полувековая история легендарного подразделения «Альфа». Его приурочили к 50-летнему юбилею Группы «А» КГБ СССР, ныне известной как Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России.

Гостям представили документальные фотографии о реальных событиях, связанных с подготовкой и участием сотрудников подразделения в боевых операциях. Также в Кемерове впервые показали двухсерийный документальный фильм «Гром Небесный» авторов Юлии Горюновой и Павла Евдокимова. Ленту создали при поддержке Международной Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» и газеты «Спецназ России» совместно с Центром общественных связей ФСБ России.

В фильме «Гром Небесный» представлены важные вехи нашей истории, такие как 50-летие Группы «А» КГБ-ФСБ, 45-летие операций «Шторм-333» и «Байкал-79», 45-летие ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан в декабре 1979 года, а также завершение вывода советских войск из Афганистана.