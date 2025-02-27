Пока идут переговоры между Россией и США, ВСУ применяют на фронте запрещённую мировыми конвенциями тактику «выжженной земли» при отступлении под натиском Армии РФ. Украинские солдаты подрывают всю гражданскую инфрастуктуру, выжигая целые куски земли на своём пути. Об этом в беседе с ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.



«Они взрывают все объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети, полностью после себя оставляют «выжженную пустыню». То есть они, как загнанная крыса, сейчас всё разрушают», — пояснил парламентарий.

По его словам, чем ближе становятся переговоры, тем более безжалостным становится руководство ВСУ. В свою очередь, «Белые Ангелы» Нацполиции Украины принудительно эвакуируют граждан, бросая их где-то в западной части страны, откуда им своим ходом приходится добираться через Белоруссию до ЛНР и ДНР.