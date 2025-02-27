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27 февраля, 10:56

Трампа предложили напечатать на долларах

Конгрессмен Уилсон предложил выпустить банкноту в $250 с Трампом

Конгрессмен от партии республиканцев Джо Уилсон заявил, что пора выпускать деньги с изображением президента США Дональдом Трампом, который теперь вынужден бороться с инфляцией, устроенной грубой политикой предыдущего лидера страны Джо Байдена. Предполагается, что это будет купюра в 250 долларов.

«Я разрабатываю законопроект, поручающий Бюро гравировки и печати разработать купюру в 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Байденфляция разрушила экономику, вынудив американские семьи носить с собой больше наличных. Самый ценный законопроект для самого ценного президента», написал Уилсон в соцети Х.

Однако реализация инициативы конгрессмена остаётся под большим вопросом, так как американское законодательство запрещает размещать на долларах изображения живых людей.

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Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах появились уникальные сувенирные стодолларовые банкноты с изображениями главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эти купюры имеют скрытые детали, которые становятся видимыми под ультрафиолетовым светом и выпущены в ограниченном количестве.

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Татьяна Миссуми
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