Трампа предложили напечатать на долларах
Конгрессмен Уилсон предложил выпустить банкноту в $250 с Трампом
Конгрессмен от партии республиканцев Джо Уилсон заявил, что пора выпускать деньги с изображением президента США Дональдом Трампом, который теперь вынужден бороться с инфляцией, устроенной грубой политикой предыдущего лидера страны Джо Байдена. Предполагается, что это будет купюра в 250 долларов.
«Я разрабатываю законопроект, поручающий Бюро гравировки и печати разработать купюру в 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Байденфляция разрушила экономику, вынудив американские семьи носить с собой больше наличных. Самый ценный законопроект для самого ценного президента», — написал Уилсон в соцети Х.
Однако реализация инициативы конгрессмена остаётся под большим вопросом, так как американское законодательство запрещает размещать на долларах изображения живых людей.
Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах появились уникальные сувенирные стодолларовые банкноты с изображениями главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эти купюры имеют скрытые детали, которые становятся видимыми под ультрафиолетовым светом и выпущены в ограниченном количестве.
Telegram / Kandinsky 3.1