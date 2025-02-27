Трампа предложили напечатать на долларах

Конгрессмен от партии республиканцев Джо Уилсон заявил, что пора выпускать деньги с изображением президента США Дональдом Трампом, который теперь вынужден бороться с инфляцией, устроенной грубой политикой предыдущего лидера страны Джо Байдена. Предполагается, что это будет купюра в 250 долларов.

«Я разрабатываю законопроект, поручающий Бюро гравировки и печати разработать купюру в 250 долларов с изображением Дональда Трампа. Байденфляция разрушила экономику, вынудив американские семьи носить с собой больше наличных. Самый ценный законопроект для самого ценного президента», — написал Уилсон в соцети Х.

Однако реализация инициативы конгрессмена остаётся под большим вопросом, так как американское законодательство запрещает размещать на долларах изображения живых людей.