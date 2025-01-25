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25 января, 05:48

Сувенирные банкноты со сменяющими друг друга Трампом и Путиным появились на маркетплейсах

На российских маркетплейсах появились банкноты с изображением Трампа и Путина

На российских маркетплейсах появились уникальные сувенирные стодолларовые банкноты с изображениями главы государства Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Эти купюры имеют скрытые детали, которые становятся видимыми под ультрафиолетовым светом и выпущены в ограниченном количестве. На это обратило внимание агентство РИА «Новости».

На одной стороне банкноты можно увидеть портрет Трампа, а при ультрафиолетовом освещении проявляется изображение Путина. Оборотная сторона демонстрирует момент с митинга в Пенсильвании, где Трамп покидает трибуну после покушения, а также портрет Путина за микрофонами.

Продавцы утверждают, что банкноты напечатаны на специальной бумаге с водяными знаками и имеют одинаковую нумерацию, что делает их коллекционными.

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Тем временем в столичном Центральном универсальном магазине (ЦУМ) в продаже появились люксовые лопаты американского бренда Supreme. Стоимость роскошного инструмента составляет 57 тысяч рублей.

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kremlin.ru

Оксана Попова
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