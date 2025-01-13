В московском ЦУМе начали продавать люксовые лопаты за 57 тысяч рублей

Лопата бордового цвета изготовлена из алюминия и, вероятно, вполне пригодна для уборки снега. В ассортименте ЦУМа есть также молоток Supreme за 266 тысяч рублей, секундомер за 64 тысячи, секатор за 49 тысяч и другие инструменты.