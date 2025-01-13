В московском ЦУМе начали продавать люксовые лопаты за 57 тысяч рублей
В столичном Центральном универсальном магазине (ЦУМ) в продаже появились люксовые лопаты американского бренда Supreme. Стоимость роскошного инструмента составляет 57 тысяч рублей.
Лопата бордового цвета изготовлена из алюминия и, вероятно, вполне пригодна для уборки снега. В ассортименте ЦУМа есть также молоток Supreme за 266 тысяч рублей, секундомер за 64 тысячи, секатор за 49 тысяч и другие инструменты.
Лопаты американского бренда Supreme на сайте ЦУМ. Фото © collect.tsum.ru
А ранее Life.ru рассказывал про интересный судебный прецедент, связанный с покупками в ЦУМе. Так, летом 2021 года житель Волгограда в результате технического сбоя на сайте магазина приобрёл множество люксовой одежды по цене в 846 раз ниже реальной, самая дорогая вещь в его корзине стоила всего 129 рублей. Однако через некоторое время магазин вернул деньги и отказался доставлять товар, в результате чего мужчина подал в суд. В дело вмешался даже Верховный суд. Он допустил, что покупатели могут пользоваться такими сбоями, и отправил дело на пересмотр. Однако суд первой инстанции всё же разрешил ЦУМу не доставлять россиянину товары, купленные в 900 раз дешевле.
Life.ru