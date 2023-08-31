Поставлена точка в споре ЦУМа и россиянина, купившего товары в 900 раз дешевле из-за сбоя
Суд разрешил ЦУМу не доставлять россиянину товары, купленные в 900 раз дешевле
Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск местного жителя Станислава А., купившего на сайте ЦУМа люксовые вещи по цене в несколько сот раз ниже реальной. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.
"Дзержинским районным судом Волгограда отказано в удовлетворении иска Станислава А. к ОАО "Торговый Дом "ЦУМ" по закону РФ "О защите прав потребителя", — говорится в опубликованном сообщении.
Этим же решением были оставлены без удовлетворения встречные требования ЦУМа о признании заключённого договора купли-продажи недействительным. Решение не вступило в законную силу.
Напомним, летом 2021 года житель Волгограда в результате технического сбоя на сайте ЦУМа приобрёл множество люксовой одежды по цене в 846 раз ниже реальной, самая дорогая вещь в его корзине стоила 129 рублей. Однако через некоторое время магазин вернул деньги и отказался доставлять товар, в результате чего мужчина подал в суд. Уже Верховный суд допустил, что покупатели могут пользоваться такими сбоями, и отправил дело на пересмотр.
ТАСС / Владимир Гердо