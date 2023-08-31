Поставлена точка в споре ЦУМа и россиянина, купившего товары в 900 раз дешевле из-за сбоя

Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск местного жителя Станислава А., купившего на сайте ЦУМа люксовые вещи по цене в несколько сот раз ниже реальной. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

"Дзержинским районным судом Волгограда отказано в удовлетворении иска Станислава А. к ОАО "Торговый Дом "ЦУМ" по закону РФ "О защите прав потребителя", — говорится в опубликованном сообщении.

Этим же решением были оставлены без удовлетворения встречные требования ЦУМа о признании заключённого договора купли-продажи недействительным. Решение не вступило в законную силу.