Рассеянный бизнесмен пошопился в ЦУМе почти на полмиллиона рублей и потерял пакет с вещами
SHOT: Бизнесмен забыл пакет с вещами из ЦУМа на сумму в 400 тысяч рублей
В Москве IT-бизнесмен закупился в ЦУМе на 400 тысяч рублей, но забыл пакет на тротуаре и уехал. Об этом сообщает SHOT.
Вечером во вторник, 28 ноября, 26-летний предприниматель вышел из ЦУМа с пакетом вещей, поставил его на землю и спешно сел в такси, совершенно забыв про покупки. Когда модник опомнился и вернулся, разумеется, пакета на месте уже не было. После этого он обратился за помощью в полицию. По информации телеграм-канала, рассеянный бизнесмен является руководителем IT-компании, которая занимается онлайн-образованием.
А ранее в Москве произошла шокирующая для всех ипотечников история. Мужчина хотел внести платёж за ипотеку, положил один миллион в банкомат и ушёл, не проверив зачисление. Но аппарат "выплюнул" купюры, и их забрал следующий в очереди к банкомату. Теперь новоиспечённого миллионера разыскивают. Юрист оценил шансы найти его.
ТАСС / Владимир Гердо