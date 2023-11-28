Рассеянный бизнесмен пошопился в ЦУМе почти на полмиллиона рублей и потерял пакет с вещами

В Москве IT-бизнесмен закупился в ЦУМе на 400 тысяч рублей, но забыл пакет на тротуаре и уехал. Об этом сообщает SHOT .

Вечером во вторник, 28 ноября, 26-летний предприниматель вышел из ЦУМа с пакетом вещей, поставил его на землю и спешно сел в такси, совершенно забыв про покупки. Когда модник опомнился и вернулся, разумеется, пакета на месте уже не было. После этого он обратился за помощью в полицию. По информации телеграм-канала, рассеянный бизнесмен является руководителем IT-компании, которая занимается онлайн-образованием.