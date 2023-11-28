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28 ноября, 18:05

Рассеянный бизнесмен пошопился в ЦУМе почти на полмиллиона рублей и потерял пакет с вещами

SHOT: Бизнесмен забыл пакет с вещами из ЦУМа на сумму в 400 тысяч рублей

В Москве IT-бизнесмен закупился в ЦУМе на 400 тысяч рублей, но забыл пакет на тротуаре и уехал. Об этом сообщает SHOT.

Вечером во вторник, 28 ноября, 26-летний предприниматель вышел из ЦУМа с пакетом вещей, поставил его на землю и спешно сел в такси, совершенно забыв про покупки. Когда модник опомнился и вернулся, разумеется, пакета на месте уже не было. После этого он обратился за помощью в полицию. По информации телеграм-канала, рассеянный бизнесмен является руководителем IT-компании, которая занимается онлайн-образованием.

Жизнь в навар: Как ЦУМ задирает цены на премиум на сотни тысяч

Жизнь в навар: Как ЦУМ задирает цены на премиум на сотни тысяч

А ранее в Москве произошла шокирующая для всех ипотечников история. Мужчина хотел внести платёж за ипотеку, положил один миллион в банкомат и ушёл, не проверив зачисление. Но аппарат "выплюнул" купюры, и их забрал следующий в очереди к банкомату. Теперь новоиспечённого миллионера разыскивают. Юрист оценил шансы найти его.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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