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13 ноября, 14:48

Юрист оценил шансы найти "миллионера", который украл "выплюнутый" банкоматом ипотечный взнос

Юрист Шефер оценил шансы найти москвича, забравшего чужой миллион из банкомата

Случай московского ипотечника, который внёс в банкомат миллион рублей, аппарат их не принял, а мужчина этого не заметил и ушёл, можно рассматривать с двух сторон. Или это банальная потеря имущества, или это проблема на стороне банка или компании, обслуживающей банкомат. Этот случай в беседе с Лайфом разобрал юрист Александр Шефер.

Если деньги просто выпали из банкомата и их забрал неизвестный, то мы имеем дело с банальной потерей имущества. Со стороны неизвестного это действие выглядит как кража — преступление, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность. Далее действовать должна полиция: установить по видеокамерам личность подозреваемого, найти его, расследовать уголовное дело, осудить и потребовать возмещения ущерба.

Александр Шефер

Юрист

<p><strong style="font-weight: bold;">Если деньги просто выпали из банкомата и их забрал неизвестный, то мы имеем дело с банальной потерей имущества. Со стороны неизвестного это действие выглядит как кража — преступление, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность. Далее действовать должна полиция: установить по видеокамерам личность подозреваемого, найти его, расследовать уголовное дело, осудить и потребовать возмещения ущерба.</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Если деньги просто выпали из банкомата и их забрал неизвестный, то мы имеем дело с банальной потерей имущества. Со стороны неизвестного это действие выглядит как кража — преступление, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность. Далее действовать должна полиция: установить по видеокамерам личность подозреваемого, найти его, расследовать уголовное дело, осудить и потребовать возмещения ущерба.</strong></p>

Но шансы на возврат денег в этом случае не очень велики, считает юрист.

А вот если речь идёт о том, что банкомат "съел" деньги, но они не зачислились на счёт или карту или человек не до конца завершил операцию, Шефер советует обратиться в банк или организацию, которая отвечает за аппарат. Для этого ипотечнику нужно предоставить ряд документов:

  • о наличии у вас указанной суммы;
  • о совершении вами операции по зачислению денег на счёт;
  • о незачислении денег на счёт банкоматом.

"Сотрудники банка могут открыть банкомат, изъять денежные средства и затем, если вы докажете, что это ваши деньги, вернуть их вам или зачислить на указанный счёт. Если банк отказывается возвращать деньги, обратитесь за помощью к юристу и составьте заявление с описанием проблемы в ЦБ РФ или суд, если это не даст результата", — посоветовал Шефер.

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Напомним, шокирующая для всех ипотечников история произошла в Москве. Мужчина хотел внести платёж за ипотеку, положил один миллион в банкомат и ушёл, не проверив зачисление. Но аппарат "выплюнул" купюры, и их забрал следующий в очереди к банкомату. Теперь новоиспечённого миллионера разыскивают.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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