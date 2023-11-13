Юрист оценил шансы найти "миллионера", который украл "выплюнутый" банкоматом ипотечный взнос

Случай московского ипотечника, который внёс в банкомат миллион рублей, аппарат их не принял, а мужчина этого не заметил и ушёл, можно рассматривать с двух сторон. Или это банальная потеря имущества, или это проблема на стороне банка или компании, обслуживающей банкомат. Этот случай в беседе с Лайфом разобрал юрист Александр Шефер.

Если деньги просто выпали из банкомата и их забрал неизвестный, то мы имеем дело с банальной потерей имущества. Со стороны неизвестного это действие выглядит как кража — преступление, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность. Далее действовать должна полиция: установить по видеокамерам личность подозреваемого, найти его, расследовать уголовное дело, осудить и потребовать возмещения ущерба. Александр Шефер Юрист

Но шансы на возврат денег в этом случае не очень велики, считает юрист.

А вот если речь идёт о том, что банкомат "съел" деньги, но они не зачислились на счёт или карту или человек не до конца завершил операцию, Шефер советует обратиться в банк или организацию, которая отвечает за аппарат. Для этого ипотечнику нужно предоставить ряд документов: о наличии у вас указанной суммы;

о совершении вами операции по зачислению денег на счёт;

о незачислении денег на счёт банкоматом.

"Сотрудники банка могут открыть банкомат, изъять денежные средства и затем, если вы докажете, что это ваши деньги, вернуть их вам или зачислить на указанный счёт. Если банк отказывается возвращать деньги, обратитесь за помощью к юристу и составьте заявление с описанием проблемы в ЦБ РФ или суд, если это не даст результата", — посоветовал Шефер.