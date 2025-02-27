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Регион
27 февраля, 10:59

На экс-ректора НГЛУ завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями

Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова. Обложка © Сайт университета

Экс-ректор НГЛУ Жанна Никонова. Обложка © Сайт университета

На экс-ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову завели уголовное дело. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями.

«На данный момент известно, что есть уголовное дело, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором. Руководству университета местонахождение бывшего ректора неизвестно», — рассказали ТАСС в университете.

Сейчас в вуз приехали сотрудники СК, ФСБ и МВД для выяснения обстоятельств. В НГЛУ добавили, что все они не мешают работе учебного заведения, занятия проводят в штатном режиме.

«В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия Министерства науки и высшего образования России, которая нашла здесь множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры. Результаты проверки руководству вуза на данный момент неизвестны», — добавили в пресс-службе вуза.

Исполняющий обязанности ректора НГЛУ Никита Авралев был заблаговременно предупреждён о готовящихся мероприятиях ведомств в учебном заведении.

Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде
Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде

Ранее Life.ru сообщал, что бывший ректор НГЛУ Жанна Никонова была задержана в Москве по подозрению в растрате университетского бюджета. Она возглавляла учебное заведение с 2019 по 2024 год.

Владимир Озеров
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