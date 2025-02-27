На экс-ректора НГЛУ завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями

На экс-ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову завели уголовное дело. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями.

«На данный момент известно, что есть уголовное дело, которое возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим ректором. Руководству университета местонахождение бывшего ректора неизвестно», — рассказали ТАСС в университете.

Сейчас в вуз приехали сотрудники СК, ФСБ и МВД для выяснения обстоятельств. В НГЛУ добавили, что все они не мешают работе учебного заведения, занятия проводят в штатном режиме.

«В 2024 году в НГЛУ работала большая комиссия Министерства науки и высшего образования России, которая нашла здесь множество нарушений финансового характера, после чего проверку проводила прокуратура Нижегородской области и другие правоохранительные структуры. Результаты проверки руководству вуза на данный момент неизвестны», — добавили в пресс-службе вуза.

Исполняющий обязанности ректора НГЛУ Никита Авралев был заблаговременно предупреждён о готовящихся мероприятиях ведомств в учебном заведении.