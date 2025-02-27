Сооснователь DOXA* заочно приговорён к 10 годам за призывы к терроризму и фейки

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии бывшего редактора признанного нежелательным в РФ студенческого онлайн-издания DOXA* Армена Арамяна** за призывы к терроризму и военные фейки. Об этом рассказал его адвокат Леонид Соловьёв.

«Суд огласил приговор Арамяну**. Ему назначили 10 лет и 1 месяц лишения свободы заочно. С этим решением мы, конечно, не согласны и подадим на него апелляцию», — сказал юрист ТАСС.

Арамян** признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). С 2022 года он находится в международном розыске и скрывается за рубежом. Поводом для уголовного дела в отношении журналиста стали фейки о событиях в украинском городе Буча в ходе СВО и внутриполитической ситуации в России.