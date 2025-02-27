США выдали России беглого преступника спустя почти 5 лет после подачи запроса

Из США в РФ был депортирован Дмитрий Кошелев, который в истории аэропорта Пулково в Петербурге запомнился разбойным нападением и хищением более $1,5 млн в июле 2014 года. Россия объявила его в международный розыск и почти 5 лет добивалась депортации. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

«По инициативе Генпрокуратуры РФ из Соединённых Штатов депортирован Дмитрий Кошелев», — сказано в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 15 июля 2014 года Кошелев вместе с сообщниками, вооружившись, напали на сидящих в машине людей в пассажирском терминале Пулково. Преступники похитили у пассажиров личные вещи и денежные средства в размере более 1,5 млн долларов. Тогда обвиняемому удалось улизнуть. В апреле 2020 его объявили в международный розыск. В мае 2021 года Кошелев засветился в США, нарушив иммиграционное законодательство.

«Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами США с учётом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о его депортации», — заключили представители Генпрокуратуры.