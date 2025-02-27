США выдали России беглого преступника спустя почти 5 лет после подачи запроса
США выдали России мужчину, который в 2014 совершил разбойное нападение в Пулково
Из США в РФ был депортирован Дмитрий Кошелев, который в истории аэропорта Пулково в Петербурге запомнился разбойным нападением и хищением более $1,5 млн в июле 2014 года. Россия объявила его в международный розыск и почти 5 лет добивалась депортации. Об этом сообщила Генпрокуратура России.
«По инициативе Генпрокуратуры РФ из Соединённых Штатов депортирован Дмитрий Кошелев», — сказано в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что 15 июля 2014 года Кошелев вместе с сообщниками, вооружившись, напали на сидящих в машине людей в пассажирском терминале Пулково. Преступники похитили у пассажиров личные вещи и денежные средства в размере более 1,5 млн долларов. Тогда обвиняемому удалось улизнуть. В апреле 2020 его объявили в международный розыск. В мае 2021 года Кошелев засветился в США, нарушив иммиграционное законодательство.
«Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами США с учётом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о его депортации», — заключили представители Генпрокуратуры.
Ранее президент США заявил, что не станет депортировать из страны британского принца Гарри, несмотря на незаконность его пребывания в стране. По словам главы Белого дома, у него и без этого достаточно проблем.
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