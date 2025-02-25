Седовласый поджигатель в маске: Появилось видео нападения на консульство РФ в Марселе
Телеканал «Звезда» показал видео нападения на генконсульство РФ в Марселе
Появилось видео нападения на генконсульство РФ в Марселе. На опубликованных телеканалом «Звезда» кадрах видно, как прячущий лицо под маской седовласый мужчина бросает бутылку с зажигательной смесью через забор дипведомства.
Кадры атаки на генконсульство РФ в Марселе. Видео © Телеканал «Звезда»
После броска злоумышленник быстро скрывается из поля зрения камеры видеонаблюдения. Через несколько мгновений территорию консульства начинает заволакивать дым.
Напомним, нападение на генконсульство России в Марселе произошло 24 февраля: на территорию бросили три бутылки с горючей смесью. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. СМИ утверждают, что рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что у инцидента есть все признаки теракта. СК РФ возбудил уголовное дело. Вскоре стало известно, что на проукраинском митинге по подозрению в причастности к атаке на консульство были задержаны два гражданина Франции.