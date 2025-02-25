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25 февраля, 11:55

Седовласый поджигатель в маске: Появилось видео нападения на консульство РФ в Марселе

Телеканал «Звезда» показал видео нападения на генконсульство РФ в Марселе

Появилось видео нападения на генконсульство РФ в Марселе. На опубликованных телеканалом «Звезда» кадрах видно, как прячущий лицо под маской седовласый мужчина бросает бутылку с зажигательной смесью через забор дипведомства.

Кадры атаки на генконсульство РФ в Марселе. Видео © Телеканал «Звезда»

После броска злоумышленник быстро скрывается из поля зрения камеры видеонаблюдения. Через несколько мгновений территорию консульства начинает заволакивать дым.

Стало известно о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва
Стало известно о состоянии сотрудников генконсульства в Марселе после взрыва

Напомним, нападение на генконсульство России в Марселе произошло 24 февраля: на территорию бросили три бутылки с горючей смесью. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. СМИ утверждают, что рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что у инцидента есть все признаки теракта. СК РФ возбудил уголовное дело. Вскоре стало известно, что на проукраинском митинге по подозрению в причастности к атаке на консульство были задержаны два гражданина Франции.

Обложка ©

Телеканал «Звезда»

Юрий Лысенко
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