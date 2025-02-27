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27 февраля, 19:36

Роман Костомаров почти сутки не мог улететь из аэропорта Сочи

Роман Костомаров с женой провели в аэропорту Сочи почти сутки из-за непогоды

Роман Костомаров с супругой. Обложка © ТАСС / Калугина Валерия

Роман Костомаров с супругой. Обложка © ТАСС / Калугина Валерия

Фигурист Роман Костомаров и его супруга провели почти целые сутки в сочинском аэропорту из-за плохой погоды. Об этом жена спортсмена сообщила в социальных сетях. Оксана Домнина отметила, что они пытались улететь из Сочи в Москву, однако сначала три часа прождали в самолёте, а затем их высадили и перенесли их рейс.

«Приехали мы вчера вечером в аэропорт Сочи, чтобы полететь в Москву. Зарегистрировались, сели в самолёт. Заснули ещё до взлета и проснулись опять в Сочи. Никуда мы не вылетели. Аэропорт закрыли. Учитывая, сколько мы летаем, такое в первый раз», — написала Домина.

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Ранее Костомаров признался, что у него была возможность сменить спортивное гражданство и начать выступать за другую страну. По его словам, его партнёрша Татьяна Навка пыталась убедить его перейти в команду Белоруссии, но он твёрдо решил продолжать кататься только за Россию.

Александра Мышляева
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