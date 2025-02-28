Генпрокурор США опубликовала документы по делу Джеффри Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном. По данным Associated Press, первая фаза рассекреченных файлов содержит материалы, которые ранее уже были раскрыты, но не публиковались официально.

Издание отмечает, что документы вряд ли удовлетворят тех, кто ищет новые подробности о преступлениях Эпштейна и его связях с известными людьми.