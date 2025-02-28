Генпрокурор США опубликовала документы по делу Джеффри Эпштейна
Джеффри Эпштейн. Обложка © Х / New York Post
Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном. По данным Associated Press, первая фаза рассекреченных файлов содержит материалы, которые ранее уже были раскрыты, но не публиковались официально.
Издание отмечает, что документы вряд ли удовлетворят тех, кто ищет новые подробности о преступлениях Эпштейна и его связях с известными людьми.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что ФБР не предприняло попыток привлечь к ответственности клиентов Эпштейна, и предложил упразднить ведомство, если оно не будет выполнять свои обязанности.
Напомним, бизнесмен Джеффри Эпштейн был задержан по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации в июле 2019 года. В августе он покончил с собой в камере федеральной тюрьмы в Нижнем Манхэттене.