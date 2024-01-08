"Он опустошён": Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна
Mirror: Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна
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После публикации документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна британский принц Эндрю, который оказался фигурантом этой истории, заперся дома. По данным издания Mirror, сын королевы Елизаветы II "опустошён".
"У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошён", — сказал неназванный собеседник издания.
Однако по большому счёту переживать принцу не о чем, ведь полиция Лондона решила не начинать в отношении него расследование. Напомним, в документах по делу Эпштейна имя Эндрю упоминается 70 раз. Самого же Джеффри Эпштейна нашли мёртвым в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью. Подругу банкира-насильника ранее также признали виновной в совращении несовершеннолетних.