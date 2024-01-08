"Он опустошён": Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна

После публикации документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна британский принц Эндрю, который оказался фигурантом этой истории, заперся дома. По данным издания Mirror , сын королевы Елизаветы II "опустошён".

"У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошён", — сказал неназванный собеседник издания.