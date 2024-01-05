В Лондоне замяли дело против изгнанного из Букингемского дворца принца-насильника

Полиция Лондона не станет начинать расследование против принца Эндрю по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ответ силовиков после появления имени королевской особы в списке американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.