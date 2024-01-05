В Лондоне замяли дело против изгнанного из Букингемского дворца принца-насильника
Sky News: В Лондоне не будут выяснять причастность принца Эндрю к изнасилованию
Принц Эндрю. Обложка © X / @Gaulois_00
Полиция Лондона не станет начинать расследование против принца Эндрю по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ответ силовиков после появления имени королевской особы в списке американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации.
"Как и в любом другом вопросе, если новая и актуальная информация будет представлена нашему вниманию, то мы оценим её", — пообещали в полиции.
Требование начать расследование прозвучало после публикации документов с новыми подробностями по делу Эпштейна. В них 70 раз упоминается имя Эндрю. В документах также представлены анонимные показания Вирджинии Джуфре, которая обвиняла принца в насилии, когда была ещё подростком.
Ранее сообщалось, что тело самого Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью. Подругу банкира-насильника ранее также признали виновной в совращении несовершеннолетних.