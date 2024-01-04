Трамп и Клинтон вошли в список фигурантов по делу Эпштейна
Суд в США опубликовал часть документов со списком 150 фигурантов дела Эпштейна
В США Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов со списком 150 фигурантов дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщают издания Axios, New York Times и Wall Street Journal.
По информации СМИ, среди раскрытых документов находятся электронные письма, свидетельские показания и юридические заключения по делу Эпштейна. В списке фигурантов упоминаются имена бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа, а также брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю, американского миллиардера Гленна Дублина, основателя Microsoft Билла Гейтса и экс-постпреда США при ООН Билла Ричардсона.
Лайф сообщал, что тело самого Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью. Подругу банкира-насильника ранее также признали виновной в совращении несовершеннолетних.
ТАСС / AP / John Minchillo