Трамп и Клинтон вошли в список фигурантов по делу Эпштейна

В США Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов со списком 150 фигурантов дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщают издания Axios , New York Times и Wall Street Journal .

По информации СМИ, среди раскрытых документов находятся электронные письма, свидетельские показания и юридические заключения по делу Эпштейна. В списке фигурантов упоминаются имена бывших президентов США Билла Клинтона и Дональда Трампа, а также брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю, американского миллиардера Гленна Дублина, основателя Microsoft Билла Гейтса и экс-постпреда США при ООН Билла Ричардсона.