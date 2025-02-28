Названа причина массового ДТП под Курском, где погибли четыре человека

Напомним, сегодня утром под Курском случилось массовое ДТП с 12 автомобилями (по шесть легковых и грузовых). Четыре человека (трое водителей и один пассажир) погибли, пятеро пострадали, двое из них в тяжёлом состоянии госпитализированы в Курскую областную больницу. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Курская областная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, ход и результаты проверки.