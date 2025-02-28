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28 февраля, 09:45

Названа причина массового ДТП под Курском, где погибли четыре человека

Хинштейн назвал плохую видимость причиной ДТП под Курском, где погибли четверо

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / Прокуратура Курской области

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / Прокуратура Курской области

Предварительной причиной массового ДТП в Курской области, где погибли четыре человека, стала плохая видимость из-за плотного тумана. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Последствия ДТП в Курской области, где погибли четыре человека. Обложка © Полиция Курской области

«На месте работают все оперативные службы, ведутся следственные действия. По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана», — указано в телеграм-канале Хинштейна.

Напомним, сегодня утром под Курском случилось массовое ДТП с 12 автомобилями (по шесть легковых и грузовых). Четыре человека (трое водителей и один пассажир) погибли, пятеро пострадали, двое из них в тяжёлом состоянии госпитализированы в Курскую областную больницу. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Курская областная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, ход и результаты проверки.

Никита Никонов
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