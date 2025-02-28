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28 февраля, 13:11
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Автобус протаранил остановку с людьми в Петербурге, известно о минимум одном погибшем

SHOT: В Петербурге автобус протаранил остановку с людьми, погиб человек

В Санкт-Петербурге автобус влетел в остановку с людьми. Как сообщает SHOT, минимум один человек погиб. Также известно о троих пострадавших.

Последствия ДТП с автобусом в Петербурге. Фото © SHOT

Последствия ДТП с автобусом в Петербурге. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, ДТП произошло около 15:30 на юго-западе города рядом со станцией метро «Московская» на Ленинском проспекте. Автобус на полной скорости протаранил несколько автомобилей и въехал в остановку, где были люди.

Последствия ДТП с автобусом в Петербурге. Фото © SHOT

Последствия ДТП с автобусом в Петербурге. Фото © SHOT

На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии и дополнительные подробности выясняются.

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Прикамье
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении автобуса с легковушкой в Прикамье
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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