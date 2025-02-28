Автобус протаранил остановку с людьми в Петербурге, известно о минимум одном погибшем
SHOT: В Петербурге автобус протаранил остановку с людьми, погиб человек
В Санкт-Петербурге автобус влетел в остановку с людьми. Как сообщает SHOT, минимум один человек погиб. Также известно о троих пострадавших.
Последствия ДТП с автобусом в Петербурге. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, ДТП произошло около 15:30 на юго-западе города рядом со станцией метро «Московская» на Ленинском проспекте. Автобус на полной скорости протаранил несколько автомобилей и въехал в остановку, где были люди.
Последствия ДТП с автобусом в Петербурге. Фото © SHOT
На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии и дополнительные подробности выясняются.
SHOT