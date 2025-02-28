Названа причина смертельного ДТП в Петербурге, где автобус протаранил остановку

Причина смертельной аварии с автобусом в Петербурге — превышение скорости. Водитель не справился с управлением на перекрёстке, сообщает SHOT.

Последствия ДТП с автобусом в Петербурге. Фото © SHOT

Сначала автобус № 147 столкнулся с легковушкой, потом — с автобусом № 13, в итоге тот протаранил остановку. В районе аварии затруднено движение, на месте экстренные службы.