Названа причина смертельного ДТП в Петербурге, где автобус протаранил остановку
Причиной ДТП в Петербурге с тараном остановки стало превышение скорости
Причина смертельной аварии с автобусом в Петербурге — превышение скорости. Водитель не справился с управлением на перекрёстке, сообщает SHOT.
Последствия ДТП с автобусом в Петербурге. Фото © SHOT
Сначала автобус № 147 столкнулся с легковушкой, потом — с автобусом № 13, в итоге тот протаранил остановку. В районе аварии затруднено движение, на месте экстренные службы.
Напомним, ранее сообщалось, что автобус протаранил остановку на юго-западе Петербурга. Один человек погиб, трое пострадали.
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