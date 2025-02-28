В Китае обнаружили запасы тория, которых хватит на 60 тысяч лет

Ближайшие 60 тысяч лет Китай может не беспокоиться о снабжении страны энергией. В районе Баян-Обо во Внутренней Монголии обнаружили 1 млн тонн тория. Этот металл даёт в 200 раз больше энергии, чем уран. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

«Более века страны ведут войны из-за ископаемого топлива. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами», — заявил газете китайский геолог.

Указывается, что ресурсы тория в отходах горнодобывающей промышленности страны практически нетронуты. Если использовать их правильно, можно положить конец зависимости от ископаемого топлива в мире. Главным препятствием для широкого использования тория является необходимость значительных затрат кислоты и энергии при его извлечении из руд.