Появилось видео с «подземной Великой Китайской стеной» для хранения межконтинентальных ракет

В Китае местные СМИ впервые показали видео с подземной Великой Китайской стеной. На кадрах запечатлены огромные туннели, протяжённость которых может достигать 5 тысяч километров. В них хранятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Подземная Китайская стена. Видео Х / Clash Report

Китайцы показали не только туннели под землёй стены, но и запуск оружия. Остаётся загадкой, ролик создан для запугивания врагов или в целях предупреждения.