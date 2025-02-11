Появилось видео с «подземной Великой Китайской стеной» для хранения межконтинентальных ракет
В Китае впервые показали «подземную Великую Китайскую стену» для хранения ракет
В Китае местные СМИ впервые показали видео с подземной Великой Китайской стеной. На кадрах запечатлены огромные туннели, протяжённость которых может достигать 5 тысяч километров. В них хранятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).
Подземная Китайская стена. Видео Х / Clash Report
Китайцы показали не только туннели под землёй стены, но и запуск оружия. Остаётся загадкой, ролик создан для запугивания врагов или в целях предупреждения.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание уменьшить ядерные запасы России, Соединённых Штатов и Китая, полагая, что такие договорённости могут быть достигнуты. Республиканец упомянул, что ранее вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о возможности уменьшения ядерных запасов обеих стран. Он также отметил, что Китай мог бы поддержать эту идею.
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