Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 15:17

Появилось видео с «подземной Великой Китайской стеной» для хранения межконтинентальных ракет

В Китае впервые показали «подземную Великую Китайскую стену» для хранения ракет

В Китае местные СМИ впервые показали видео с подземной Великой Китайской стеной. На кадрах запечатлены огромные туннели, протяжённость которых может достигать 5 тысяч километров. В них хранятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Подземная Китайская стена. Видео Х / Clash Report

Китайцы показали не только туннели под землёй стены, но и запуск оружия. Остаётся загадкой, ролик создан для запугивания врагов или в целях предупреждения.

США обвинили Китай в активном наращивании ядерных сил
США обвинили Китай в активном наращивании ядерных сил

Ранее президент США Дональд Трамп выразил желание уменьшить ядерные запасы России, Соединённых Штатов и Китая, полагая, что такие договорённости могут быть достигнуты. Республиканец упомянул, что ранее вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о возможности уменьшения ядерных запасов обеих стран. Он также отметил, что Китай мог бы поддержать эту идею.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aphotostory

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar