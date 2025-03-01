Одинокий и бездомный: Как судьба Джамшута из «Наша Russia» привела актёра к нищете
Актёр из «Наша Russia» Магдьяш мечтает вновь увидеть дочь
Равшан (Михаил Галустян) и Джамшут (Валерий Магдьяш) в фильме Наша Russia: Яйца судьбы. Обложка © Кинопоиск
Когда-то актёра Валерия Магдьяша каждый россиянин знал в лицо. Был такой скетчком «Наша Russia», вы все его помните. Там он воплотил на экране образ Джамшута — молчаливого трудового мигранта, который вместе с напарником делал ремонт в жилищах богатых людей. Однако на восьмом десятке судьба привела Магдьяша в приют для бездомных. О том, как сложилась его жизнь актёр рассказал в беседе с Пятым каналом.
Магдьяш рассказал, что поворотной точкой стала продажа московской квартиры в 2012 году. Он хотел перебраться в жильё получше, но после сделки отошёл на пару шагов от дома и получил трубой по голове.
Актёр остался без денег, а все коллеги о нём позабыли. Магдьяш уехал из столицы в Минеральные Воды и снял квартиру, но затем грянула пандемия, из-за чего ему и вовсе пришлось переехать жить на вокзал, где его кормили бесплатно возле круглосуточной столовой.
Магдьяш дважды был женат, имеет две дочери. Первая жена забрала ребёнка и ушла к другому, вторая — обманом увезла дочку в другую страну.
Оставшись абсолютно ни с чем, Валерий попал в приют для бездомных, где ему восстановили документы. Сейчас он вернулся к актёрскому ремеслу — выступает перед жителями города. Как он сам говорит, единственным его желанием в жизни стало — увидеть хотя бы ещё раз младшую дочь Ксению.
«Дорогая моя Ксюша. Я очень виноват перед тобой. Мне ничего от тебя не надо. Просто хочу, чтобы мы физически увиделись. Надеюсь, что я тебя найду», — обратился к дочке Валерий Магдьяш.
Сейчас во всём произошедшем актёр винит исключительно себя самого. Ранее Life.ru рассказывал о периоде жизни Валерия Магдьяша в Минеральных Водах. Там у него поехала крыша, он начал пьянствовать, дебоширить и вести себя, как звезда. Так и продолжалось, пока волонтёры не нашли его.