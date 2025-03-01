Эндокринолог рассказала, как правильно спать, чтобы похудеть
Эндокринолог Пронина: Взрослым рекомендуется спать от 7 до 8 часов в сутки
Недостаток полноценного сна может затруднить процесс снижения веса. Взрослым для поддержания здоровья рекомендуется спать от 7 до 8 часов в сутки. Об этом URA.ru сообщила врач-эндокринолог Дарья Пронина.
Медик объяснила, что нехватка сна снижает уровень лептина, гормона, отвечающего за насыщение, и увеличивает уровень грелина, который вызывает чувство голода, что может привести к перееданию. Сон также влияет на те участки мозга, которые связаны с удовольствием и принятием решений, что усиливает желание употреблять высококалорийные продукты.
Качественный сон играет важную роль в поддержании баланса в организме и ускорении метаболизма. Он способствует выработке белков, необходимых для сохранения мышечной массы, что, в свою очередь, улучшает обмен веществ.
Эндокринолог порекомендовала придерживаться сбалансированной диеты, богатой белками, полезными жирами и клетчаткой, а также регулярно заниматься физической активностью, включая силовые тренировки и кардионагрузки. Кроме того, важно следить за режимом дня, управлять стрессом и обеспечивать организму достаточное время для восстановления, заключила Пронина.
Стресс может мешать вам спать по ночам, из-за чего вы долго засыпаете, часто просыпаетесь посреди ночи и не чувствуете себя отдохнувшим с утра. Ранее врач рассказала, что нужно делать, чтобы справиться с гормоном стресса.
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