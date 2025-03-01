Эндокринолог рассказала, как правильно спать, чтобы похудеть

Недостаток полноценного сна может затруднить процесс снижения веса. Взрослым для поддержания здоровья рекомендуется спать от 7 до 8 часов в сутки. Об этом URA.ru сообщила врач-эндокринолог Дарья Пронина.

Медик объяснила, что нехватка сна снижает уровень лептина, гормона, отвечающего за насыщение, и увеличивает уровень грелина, который вызывает чувство голода, что может привести к перееданию. Сон также влияет на те участки мозга, которые связаны с удовольствием и принятием решений, что усиливает желание употреблять высококалорийные продукты.

Качественный сон играет важную роль в поддержании баланса в организме и ускорении метаболизма. Он способствует выработке белков, необходимых для сохранения мышечной массы, что, в свою очередь, улучшает обмен веществ.

Эндокринолог порекомендовала придерживаться сбалансированной диеты, богатой белками, полезными жирами и клетчаткой, а также регулярно заниматься физической активностью, включая силовые тренировки и кардионагрузки. Кроме того, важно следить за режимом дня, управлять стрессом и обеспечивать организму достаточное время для восстановления, заключила Пронина.