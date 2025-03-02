Родственникам «рыжего из Иванушек» хотят запретить въезд в РФ из-за пропаганды ЛГБТ*

Племянник и крёстный сын Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек International» стали жить вместе и переехали во Францию. Общественники просят запретить парочке въезд в Россию из-за пропаганды нетрадиционных ценностей, сообщает SHOT.

Сергей Григорьев-Апполонов часто делится с подписчиками рецептами своих блюд. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / greywiese

Как стало известно телеграм-каналу, активисты из движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить пару на пропаганду ЛГБТ*. Изначально Сергей Григорьев-Апполонов был обычным парнем из Саратова, но после долгих скитаний по Европе обосновался в Париже со своим близким другом Андреем. Сейчас звёздные романтики с удовольствием продают рекламу за 1,5–3,5 тысячи евро, а денежки капают им на ИП в Германии.

При этом Сергей долго скрывал родство с артистом, но в 2018 году всё же решил пойти по стопам родни и создал музыкальную группу AppolonovGang вместе с Андреем, который является крёстным сыном Апполонова-старшего.

Долгое время Сергей и Андрей жили в Германии, а недавно переехали в Париж, Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / greywiese

Недавно Сергей нарастил волосы и теперь шокирует народ на улицах своими перфомансами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / greywiese

Сам Андрей несколько лет прожил в браке с родной сестрой Рыжего из Иванушек — Юлией, которая скончалась в 2017 году от приступа астмы. Из-за общего горя парни сблизились, и, как считают общественники, даже слишком. Закончилось всё переездом в Париж. В различных интервью они, по мнению общественников, явно продвигают ЛГБТ* и не скрывают своих склонностей. Ранее Сергей открыто делился кадрами своей свадьбы, на которых можно увидеть другого возлюбленного, однако позже пара разошлась.

В Париже племянник Рыжего из «Иванушек» решил сменить имидж и отрастить шикарную шевелюру, но перемудрил и превратился в блондинку. Помимо причёски он хвастается подписчикам (аудитория +1,4 миллиона) и своему очень близкому другу походкой от бедра на высоких шпильках.

А ранее Life.ru сообщал, что в Москве суд наложил штраф на российский телеканал «ТВ Центр» за распространение пропаганды ЛГБТ*. Поводом для дела стал выпуск передачи «Девяностые», который был посвящён российскому модельному бизнесу. В нём обсуждалась американская теннисистка Мартина Навратилова, открытая лесбиянка, и её супруга, модель Юлия Лемигова.