«То же самое, что выпить уксус»: Врач назвал популярную у сладкоежек вкусняшку, которая сжигает организм

Популярные среди сладкоежек кислые конфеты и мармеладки могут показаться безобидными лакомствами. Однако на деле их употребление способно спровоцировать целую плеяду неприятных заболеваний, предупредил читателей Life.ru врач-гепатолог, кандидат медицинских наук, руководитель Гастро-центра Института пластической хирургии Сергей Вялов.

Первый вред, который кислые конфеты и мармелад могут оказать, — это вред на язык и саму полость рта. Если мы во рту будем долго держать кислоту, это приведёт к стоматиту, гингивиту, пародонтозу и другим неприятностям Сергей Вялов Врач-гепатолог

Кроме того, с течением времени из-за повреждения рецепторов может измениться восприятие вкуса. Их восстановление — весьма длительный процесс, который может занять до года. Как только кислота преодолевает ротовую полость и опускается в пищевод, начинаются не менее опасные вещи, предупредил эксперт.

«Пищевод рассчитан на еду, но не на кислоту. Обычная пища его не повреждает, но, предположим, при рефлюксной болезни кислота из желудка забрасывается в пищевод и сжигает его. А если мы берём то же самое кислое и забрасываем в пищевод сверху, то рождаем примерно такую же историю. Мы сжигаем и разрушаем слизистую оболочку пищевода. Как минимум его защита обнуляется, а как максимум — могут возникнуть повреждения. Это примерно то же самое, что выпить уксус», — привёл пример Вялов.

Что касается желудка, то здесь кислотность не оказывает значительного влияния, так как сама среда желудка уже кислая. Однако у людей с гастритом или язвенной болезнью ситуация обстоит по-другому. Если у человека присутствуют язвы или эрозии, кислые продукты могут значительно ухудшить его состояние, вызывая боль и воспаление.

«А на ниже лежащие отделы — кишечник, печень, поджелудочную железу — никакого влияния не окажется, потому что там эта кислота уже будет нейтрализована, и как таковой её не останется», — добавил врач.

Однако одной лишь кислотой в случае с такими лакомствами дело не заканчивается, предупредил гепатолог. Часто для вкуса туда добавляют много сахара или сахарозаменителя. Этот ингредиент провоцирует вздутия, газообразование и проблемы со стулом, подытожил Вялов.