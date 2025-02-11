Уловка маркетологов: Диетолог назвала главное отличие смертельно опасного мармелада
Диетолог Дианова: Чем ярче мармелад, тем он вреднее для организма
Чем ярче мармелад, тем он вреднее для организма, предупредила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Специалист призвала родителей не идти на поводу у маркетологов и не покупать детям разноцветные сладости. По её словам, наиболее опасны синий, зелёный, красный и оранжевый красители.
«Детям очень нравится такое, а родители поддаются и покупают. Не подозревая, что яркие красители могут вызывать не только аллергию, но и онкологию», — подчеркнула собеседница URA.ru.
Чтобы не заработать смертельно опасную болезнь, медик рекомендовала обратить внимание на менее презентабельные сладости и искать в составе мармелада пектин, который полезен для кишечника. Кроме того, основой для мармелада должно быть пюре из ягод или фруктов, а не сахар, предупредила Дианова.