Уловка маркетологов: Диетолог назвала главное отличие смертельно опасного мармелада

Чем ярче мармелад, тем он вреднее для организма, предупредила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Специалист призвала родителей не идти на поводу у маркетологов и не покупать детям разноцветные сладости. По её словам, наиболее опасны синий, зелёный, красный и оранжевый красители.

«Детям очень нравится такое, а родители поддаются и покупают. Не подозревая, что яркие красители могут вызывать не только аллергию, но и онкологию», — подчеркнула собеседница URA.ru.