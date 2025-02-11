Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 14:17

Уловка маркетологов: Диетолог назвала главное отличие смертельно опасного мармелада

Диетолог Дианова: Чем ярче мармелад, тем он вреднее для организма

Чем ярче мармелад, тем он вреднее для организма, предупредила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Специалист призвала родителей не идти на поводу у маркетологов и не покупать детям разноцветные сладости. По её словам, наиболее опасны синий, зелёный, красный и оранжевый красители.

«Детям очень нравится такое, а родители поддаются и покупают. Не подозревая, что яркие красители могут вызывать не только аллергию, но и онкологию», — подчеркнула собеседница URA.ru.

Чтобы не заработать смертельно опасную болезнь, медик рекомендовала обратить внимание на менее презентабельные сладости и искать в составе мармелада пектин, который полезен для кишечника. Кроме того, основой для мармелада должно быть пюре из ягод или фруктов, а не сахар, предупредила Дианова.

Бренд-шеф рассказал, из каких яблок получатся самые вкусные варенье и мармелад
Бренд-шеф рассказал, из каких яблок получатся самые вкусные варенье и мармелад

Ранее россиянкам рассказали, как мармеладные червячки могут предотвратить образование морщин. Кроме того, врач рассказала, какие сладости можно есть при сахарном диабете.

Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar