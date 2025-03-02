Ушла эпоха: Чехия свернула производство легендарного грузовика Tatra 815 после 42 лет выпуска

Спустя 42 года после выпуска первого грузовика Tatra 815 в чешском Копривнице с конвейера сошёл последний экземпляр легендарного автомобиля. О прекращении производства машины сообщили в пресс-службе компании. По такому случаю на заводе даже прошла торжественная церемония прощания.

Последним представителем семейства стал грузовик Tatra 815-2 Terra, предназначенный для использования в Пожарно-спасательном корпусе. Его выпустили 25 февраля 2025 года, завершив историю модельного ряда. На прощальной церемонии присутствовали сразу несколько культовых автомобилей серии, каждый из которых является настоящим артефактом. Среди них был раллийный Tatra 815 6x6 «Sharp» II 635 — участник знаменитого ралли «Париж — Дакар» 1986 года, а также самосвал Tatra 815 GTC, который отправлялся в экспедицию по всему миру.





«Эта модель помогла компании пережить трудные годы, став не только основой производства, но и символом качества и надёжности. Теперь эстафету принимает новое поколение машин, таких как Tatra Force и Tatra Phoenix, которые продолжают достойно представлять наш бренд», — заявил экономический директор Даниэль Бекеш.