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3 марта, 04:35

Пассажирский Boeing 737 совершил экстренную посадку в Сиднее из-за дыма в салоне

Самолёт Boeing 737-838 авиакомпании Qantas совершил экстренную посадку в Сиднее из-за дыма в кабине пилотов. Инцидент произошёл на борту рейса QF643, который следовал из Сиднея в Перт. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя компании.

По данным Qantas, ЧП произошло из-за технической неисправности. Несмотря на возникшую проблему, посадка прошла без осложнений. Пассажиров пересадили на другой самолёт.

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А ранее три гражданских самолёта почти единовременно нарушили закрытое воздушное пространство над курортным имением президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич. Перехватывать их пришлось истребителям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Zimovskoy

Тимур Хингеев
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