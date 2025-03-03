Пассажирский Boeing 737 совершил экстренную посадку в Сиднее из-за дыма в салоне

Самолёт Boeing 737-838 авиакомпании Qantas совершил экстренную посадку в Сиднее из-за дыма в кабине пилотов. Инцидент произошёл на борту рейса QF643, который следовал из Сиднея в Перт. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя компании.

По данным Qantas, ЧП произошло из-за технической неисправности. Несмотря на возникшую проблему, посадка прошла без осложнений. Пассажиров пересадили на другой самолёт.