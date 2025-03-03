Пассажирский Boeing 737 совершил экстренную посадку в Сиднее из-за дыма в салоне
Самолёт Boeing 737-838 авиакомпании Qantas совершил экстренную посадку в Сиднее из-за дыма в кабине пилотов. Инцидент произошёл на борту рейса QF643, который следовал из Сиднея в Перт. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя компании.
По данным Qantas, ЧП произошло из-за технической неисправности. Несмотря на возникшую проблему, посадка прошла без осложнений. Пассажиров пересадили на другой самолёт.
А ранее три гражданских самолёта почти единовременно нарушили закрытое воздушное пространство над курортным имением президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич. Перехватывать их пришлось истребителям.
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