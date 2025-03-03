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3 марта, 05:10

«Союз-2.1б» успешно вывел спутник Минобороны России на орбиту Земли

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно выполнила задачу по доставке космического аппарата Минобороны России на орбиту Земли. По данным военного ведомства, выведение спутника прошло штатно и в расчётное время.

«[Аппарат] принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», — добавили в МО.

Со спутником установлена телеметрическая связь. Системы на борту функционируют исправно.

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Напомним, что ракета с военным спутником на борту стартовала с космодрома «Плесецк» в ночь на 3 марта. Пуском руководил боевой расчёт космических войск ВКС РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Mechanik

Тимур Хингеев
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